Responsabilizan a los proyectistas por las fallas en la Doble Vía El Sillar, una obra que costó Bs 2.900 millones

El ex presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rolando Schrupp, lamentó que una megaobra de ese tipo presente fallas a pocos días de su inauguración, ya que la ABC, para solucionar definitivamente el histórico problema geológico de la zona, planteó realizar esa enorme inversión . “Lo que sorprende es que se haya invertido 14 millones de dólares por kilómetro y no se haya dado una solución permanente”, expresó.

Para Shrupp, en este caso debería haber una responsabilidad técnica porque se evidencia que la solución no fue la correcta. “El financiamiento no es una donación, es una acreencia que el Estado se adjudica (…). Es responsabilidad del Gobierno garantizar que sea una solución y no un desperdicio, porque el concepto era que antes no se podía solucionar el problema porque era una zona geológicamente inestable y se necesitaba más recursos que el millón de dólares que normalmente cuesta un kilómetro de carretera”, expresó.