Rueda Internacional de Negocios de la industria forestal cierra con $us 23,1 millones en intenciones de negocios

La vitrina de negocios más importante de la I ndustria Forestal de país logró cerrar la décima séptima versión de la Expoforest con una intención de negocios de $us 23,1 millones, superando la cifra de 2022 que fue de $us. 18,3 millones.

“Un bosque que no genera economía, que no genera empleos, está condenado a desaparecer o ser sustituido por otras actividades y la Rueda Internacional de Negocios contribuye a que eso no suceda”, enfatizó.