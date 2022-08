Santa Cruz genera el 80% del volumen y el 75% del valor de las exportaciones de productos no tradicionales de Bolivia

Santa Cruz se confirma como la “locomotora económica del país”. Al primer semestre de este año, el departamento produjo el 52% del volumen de las ventas externas de Bolivia y el 32% del valor, según un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que destaca que en el segmento de productos no tradicionales el 80% del volumen y el 75% del valor tiene también origen cruceño.​

Datos del instituto Nacional de Estadística procesados por el IBCE dan cuenta que los productores cruceños aportan el 32% del valor de las exportaciones nacionales, con $us 2.219 millones. Le siguen Potosí, con $us 1.536 millones (22%), y La Paz, con $us 1.330 millones (19%).