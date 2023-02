Santagro sigue tomada y policía retirado ve intereses políticos en los avasallamientos

Tras ser tomado por segunda vez el predio productivo Santagro , Marcelo Aguilera, representante legal de la empresa afectada, explicó que la situación no cambió y que las personas que se asentaron de forma ilegal siguen en el lugar, impidiendo el ingreso de los trabajadores y de los propietarios.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún contacto con alguna autoridad gubernamental que hable del tema. Ahora estamos en la CAO para ver qué tipo de apoyo podemos lograr”, indicó Aguilera.

En el aspecto estratégico-económico, Ramos precisó que este tipo de delitos con la toma de tierras no se da en cualquier zona del país , sino que justamente el objetivo son las tierras productivas que tienen la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de Bolivia.

También precisó que la fuerza policial en Santa Cruz se ve disminuida, debido a que los efectivos encargados para estos hechos delictivos no tienen experiencia.

“La capacidad humana no cubre y no alcanza para neutralizar estas acciones de avasallamientos. No hay suficientes efectivos”, sostuvo Ramos.