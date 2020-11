Escucha esta nota aquí

Santiago es la ciudad con el metro cuadrado más caro en América Latina, de acuerdo con los datos del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y Navent.

Así, el precio promedio del metro cuadrado en la capital chilena se ubica en $us 3.278 a setiembre de este año. A Santiago le siguen Montevideo ($us 2.857), Buenos Aires ($us 2.847), Ciudad de México ($us 2.269) y Río de Janeiro ($us 2.224).

Quito y Bogotá tienen los precios promedio más baratos de la región, con $us 1.250 y $us 1.217, respectivamente.

El informe explica que el precio del metro cuadrado en las ciudades analizadas cayó un 0,3% en dólares entre marzo y septiembre de este año, mientras que en monedas locales aumentó un 5,5%, como resultado de la devaluación registrada por algunas de ellas desde el inicio de la pandemia del Covid-19.

A fin de conseguir una muestra homogénea y comparable, el trabajo tiene en cuenta los precios pedidos por los vendedores en avisos clasificados de apartamentos de uno o dos dormitorios con una superficie de entre 20 y 100 metros cuadrados y cuyo precio total se sitúa entre los $us 10.000 y $us 300.000.

El objetivo del relevamiento es computar regularmente el valor de venta de un metro cuadrado de una unidad habitacional típica en las principales ciudades de la región, según una metodología que satisfaga estándares internacionales generalmente aceptados.

