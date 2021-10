Se agrava la crisis de contenedores, el precio de los fletes se incrementó hasta un 500%

Escucha esta nota aquí

Empeora la crisis por la falta de contenedores y buques para el comercio exterior. Esto ha hecho disparar el costo de los fletes hasta un 500%, advirtieron los exportadores nacionales.



En declaraciones al diario Página Siete, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Oswaldo Barriga, señaló que el incremento de los fletes varía en las diferentes rutas; sin embargo, sostuvo que esta subida de precios está entre 200% y 500%.

"Por ejemplo, en las rutas al Asia se tenían fletes de 1.600 dólares, los cuales ahora rondan los 12.000 dólares", detalló.

El empresario explicó que la subida de costos es a escala global y se debe a la reactivación que están teniendo las economías mundiales. Esta alta demanda hizo que los precios se disparen a las nubes.

Esto ha hecho que varios buques estén a la espera de los contenedores en los principales puertos de exportación del mundo. Mientras que los grandes fabricantes han priorizado su entrega a las grandes economías, como Estados Unidos y China.

No obstante, pese a esto varias cargas de importación y de exportación de ambas naciones tienen problemas para llegar a destino por la falta de contenedores.

En julio, EL DEBER publicó una nota dando a conocer los problemas de los exportadores para sacar sus productos debido a este problema.

Esa vez, la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga (Fiata) informó que el flete de un contenedor de 40 pies para el envío desde China hasta Latinoamérica cuesta de $us 11.000 a 12.000, mientras que a EEUU sale $us 15.000, cuando en 2020 estaba en un rango de $us 2.000.

Para esa nota también se consultó al presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), Antonio Rocha, quien aseguró que la excesiva concentración del poder del mercado en el transporte marítimo tiene al mundo sometido a los más caros fletes de transporte marítimo en décadas, con elevaciones sin sentido de más del 500%

Lea también ECONOMÍA Bolivia registra un superávit comercial de $us 453 millones en cuatro meses de 2021 El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por un valor de $us 385 millones, en tanto que el principal déficit comercial bilateral fue con China por $us 375 millones

​