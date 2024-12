Se desarrolla el Foro ‘Exporta y dale vuelta a las dificultades’ impulsado por EL DEBER y la Cadex

Barria detalló que en los últimos cinco años las exportaciones de productos no tradicionales de Bolivia llegaron a 132 países, con más de 1.391 productos, generando en este periodo más de $us 11.000 millones que son divisas para el país. El 75% de estas exportaciones de productos no tradicionales salieron de Santa Cruz, lo cual señala el espíritu emprendedor y exportador de la región, hizo notar Barriga.