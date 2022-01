Se incrementa la importación de suministros industriales, bienes de capital y equipos de transporte

Escucha esta nota aquí

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las importaciones de suministros industriales, bienes de capital y equipos de transporte crecieron y representaron hasta el 60% de las compras registradas hasta noviembre de 2021, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



Según dicho reporte, las importaciones de suministros industriales en 2021 llegaron en valor a los 2.629 millones de dólares. La cifra es mayor en un 33%% a lo registrado en 2020; cuando las compras llegaron a 1.971 millones de dólares.

Mientras que las adquisiciones de bienes de capital se incrementaron un 6%, pasando de 1.279 millones de dólares a 1.360 millones, agrega el reporte.

En esa línea, las compras de equipos de transporte llegaron a $us 990 millones hasta noviembre de 2021. Esta cifra es superior en un 28% a los $us 990 millones alcanzados en la gestión 2020.

Estas compras externas representaron el 60% del total de las compras totales registradas en el país.

En total, las importaciones durante el periodo 2021 llegaron a 8.294 millones de dólares, un 32% más comparado con el mismo período de la gestión 2020; en tanto que el volumen subió un 31%.

A nivel general, según el INE, a noviembre de 2021, el saldo comercial registró un superávit acumulado de $us 1.729 millones, contrario a similar período de 2020, cuando se presentó un déficit de -26millones de dólares.

Las exportaciones totales a noviembre de 2021 muestran un incremento de 61%, habiendo alcanzado a $us 10.023 millones, cifra mayor en $us 3.789 millones a la registrada en el mismo período de 2020.

Lea también ECONOMÍA Bolivia duplica la importación de computadoras y bajan los precios por la mayor oferta En tiendas del Centro Comercial Chiriguano y el Shooping Neval reportan una caída en los precios e inusitada demanda de los dispositivos informáticos el presente mes

​