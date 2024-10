Se repone el suministro de electricidad a Bermejo tras una crisis energética

El ejecutivo afirmó que pese a todo, se necesita de un segundo transformador en stand by y de similar capacidad para su utilización en cualquier momento.

"La Gobernación tarijeña no se descuidó porque licitó su compra y la empresa que se adjudicó no entregó el equipo por falta de dólares. Ahora esperamos que el gobierno central nos apoye y no nos cobre los Bs 2 millones por el traslado y montaje", dijo Flores.