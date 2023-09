Se respira el humo del contrabando de tabaco, azúcar y granos en Yacuiba

“Hoy ya no tengo. Pero el sábado me llega mucha mercadería, Camel, Malboro o podés pedirme la marca que quieras, pero avísame con tiempo para hacer el pedido”, dice una mujer de pelo rubio, piel morena y voz gruesa.

“Yo me hago traer de Paraguay, por Villamontes de ese lado me llega. Antes, traía varias cajas a Bs 1.000 surtidito, pero se encareció a Bs 1.500. Ya no me da, por eso ahora solo traigo para mí, pero es fácil conseguir”, dice una comerciante de un pequeño puesto de golosinas y chicles del lado argentino.