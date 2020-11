Se triplica la exportación de carne, en un contexto adverso

Escucha esta nota aquí

No todo en la economía anda mal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Bolivia triplicó el valor de las exportaciones de carne bovina registrando un crecimiento de un 219%.

Los datos de la entidad estatal señalan que entre enero y septiembre de 2019 las exportaciones llegaron a $us 13,2 millones. En el mismo periodo de este año, las ventas externas de la proteína animal treparon a los $us 41,9 millones.

Pese al entorno adverso que se generó por la emergencia sanitaria las cifras del INE destacan que las ventas de carne de res al mercado externo fueron las que mayor crecimiento reportaron en los primeros nueve meses del año.

Por otro lado, el volumen, las exportaciones de carne bovina casi se triplicaron al aumentar de 2.910 a 9.965 toneladas, con un incremento del 242% en el período enero-septiembre 2019-2020.

En septiembre se registró el mayor valor de las exportaciones de carne con $us 7,6 millones y el más bajo en febrero con $us 2,9 millones, mientras que en los meses restantes osciló entre $us 3,2 millones y $us 5,8 millones.

Pero ya en julio, los números reflejaban un repunte en el mercado internacional para la carne. En este mes, según datos de la Gobernación, la exportación de la proteína animal en dicho periodo de tiempo alcanzó las 5.039 toneladas.

Los principales mercados del producto los mercados son China (que acapara el 80% de la producción) Perú y Ecuador, que impulsan al sector ganadero y acotó que para conseguir estas cifras récord se faenaron 35.000 reses.

En los primeros días de octubre, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alejandro Díaz Salek, señaló en declaraciones al periódico Bolivia que las exportaciones de carne podrían concluir este año con unos $us 50 millones, principalmente al mercado de China.