Senado tratará proyecto de ley de devolución de aportes esta tarde y prevé su sanción

El pleno de la Cámara de Senadores tratará este miércoles a partir de las 15:00, el proyecto de ley para la devolución parcial o total de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que se prevé su sanción.



La información la dio a conocer el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Flores.



“El proyecto de ley de devolución de aportes de las AFP no tuvo cuestionamientos de la oposición en Diputados; entonces, existe consenso y, también, se firmó un convenio de aceptación los líderes que estaban solicitando la devolución de aportes de varios departamentos”, indicó.



Recalcó que el documento no es el mismo que recibió la Asamblea Legislativa Plurinacional del Órgano Ejecutivo, ya que el mismo fue mejorado e incluye las sugerencias de las organizaciones que solicitaron esta devolución.



“Se les va a devolver a quienes tienen aportes mayores a 100.000 bolivianos, 15.000 bolivianos, eso no existía en el anterior proyecto; por lo tanto, con ese consenso debe aprobarse de la misma manera que en Diputados; prácticamente, por oficialismo y oposición”, subrayó.



Mencionó que se prevé que el proyecto sea sancionado esta tarde en Senado y remitido el jueves al Órgano Ejecutivo para su promulgación.



El proyecto consiste en la devolución del 15% hasta los Bs 100.000 y, por encima de los Bs 100.000, se pueda devolver hasta Bs 15.000. También, establece que aquellas personas mayores de 50 años, que hayan acumulado un monto menor a los Bs 10.000, podrán recoger el 100% de sus aportes.



Se estima que la devolución de aportes alcance a 1,4 millones de personas en todo el país en los tres niveles dispuestos en el proyecto de ley. La norma beneficia a las personas desempleadas; es decir, que no reciben salarios de los sectores público ni privado.