Senadores chilenos esperan que negativa de Bolivia a negociar tarifas no sea un "conflicto artificial"

Escucha esta nota aquí

Un llamado a las autoridades bolivianas para que faciliten las tratativas comerciales entre el Puerto de Arica y la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), hicieron los senadores de Arica y Parinacota, José Miguel Durana y José Miguel Insulza, tras conocer que la empresa pública del vecino país suspendió unilateralmente el pasado 6 de julio las reuniones con el Puerto, cuyo fin era acceder a descuentos tarifarios para 22 servicios a la carga de importación boliviana.



Al respecto, Durana indicó que “no parece lógico que mientras el Puerto de Arica expresa toda su voluntad para facilitar un nuevo acuerdo, por otro lado, la ASP-B abandone las reuniones y no cumpla su promesa de volver a Arica a negociar sus descuentos. Esperemos que esta actitud, no sea parte de una estrategia para generar un conflicto artificial de tipo bilateral. Las tratativas deben seguir enmarcándose en el ámbito comercial, tal como se hizo en el año 2019”.



En este sentido, el parlamentario mencionó que es necesario que el Gobierno boliviano deje atrás su visión de resentimiento contra Chile, ya que eso impide avanzar en materias comerciales, culturales y sociales. “Esperemos que con el Puerto de Arica, no ocurra lo mismo que sucedió con el Ferrocarril de Arica a La Paz en mayo pasado, donde el Gobierno del Presidente Luis Arce suspendió unilateralmente la prueba técnica del tren con carga de su país. Esa decisión frenó la posibilidad de reactivar este modo de transporte, el mismo por el cual nos han acusado en foros internacionales de no reactivarlo”.



Finalmente, el legislador hizo un llamado al Gobierno boliviano a reanudar las negociaciones lo más pronto posible. Desde Puerto de Arica indicaron que es una terminal gravitante en el desarrollo del comercio exterior boliviano. "En pandemia, ha crecido en su movimiento de carga, pese a los intentos de Bolivia de promover otros puertos. Las tarifas y servicios más convenientes y eficientes los tiene Arica, pero no se puede pretender que tengan costo cero, porque detrás de ello hay inversiones y empleos que solventar", señala un comunicado oficial.



Por su parte, el senador José Miguel Insulza expresó la necesidad de que la ASP-B retome con urgencia las negociaciones con el Puerto de Arica, “especialmente porque el acuerdo tarifario vigente y que ellos mismos firmaron en octubre de 2019, vence el 4 de agosto próximo. No creo que quieran propiciar un conflicto como el que se produjo hace dos años, al negarse a negociar”.



Agregó que “el Puerto de Arica ha realizado un intenso trabajo que ha beneficiado directamente a la carga boliviana, con incentivos tarifarios a la fluidez de la carga, mejoras en la infraestructura para traer naves más grandes, programación eficiente del transporte carretero, disminución de las horas de cierre de puerto por marejadas, y la incorporación de tecnología en las operaciones”.



El legislador afirmó que -es de toda lógica- que las negociaciones tarifarias se realicen en el Puerto de Arica, “ya que las operaciones portuarias se realizan en el terminal marítimo, no en la ciudad de La Paz en Bolivia. Es muy provechoso e ilustrativo tener la posibilidad inmediata de ingresar al puerto, en caso de que se produzcan dudas mientras se efectúan las conversaciones. Es de esperar que Bolivia entienda esto y comprenda que en el Puerto de Arica hay un ánimo de dar facilidades a su comercio, pero bajo una razonabilidad comercial como ocurre en todos los puertos a escala mundial”.