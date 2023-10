Senadores frenan tres contratos petroleros aprobados hace un año

En un contexto donde la producción de gas natural está en declinación la Cámara de Senadores frenó la ejecución de tres contratos petroleros de exploración que fueron aprobados por esa instancia hace un año. El veto se hizo pese a que ya se firmaron los documentos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las operadoras privadas. El monto de inversión es de $us 503,4 millones que se destinarían para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas Sayurenda, Yuarenda y Caraidanti.



La interrupción de estos acuerdos se da cuando hay enfrentamiento político interno del actual partido de Gobierno. Este cisma produjo dos frentes: uno es el ala arcista, que apoya la gestión del presidente, Luis Arce; la otro son los evistas, que siguen al expresidente Juan Evo Morales.



La fricción política llegó al punto de que ambos líderes ya no callen sus diferencias. Esto hizo que se bloqueen este tipo de contratos.



Aprobados hace un año



Lo llamativo del caso es que estos tres contratos fueron aprobados hace un año por los legisladores que ahora los frenan. Así lo denunció Raúl Daniel Mayta Jiménez, viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.



La autoridad estatal indicó que los senadores realizaron observaciones que no están directamente relacionadas a los acuerdos.



“Lo sorprendente es que estos contratos ya fueron socializados con la Cámara de Senadores hace más de un año, y como resultado de esa gestión, se obtuvo la autorización para efectuar la suscripción de los tres contratos”, dijo.



El funcionario detalló que “un año después, habiéndose remitido los mismos contratos, con la única diferencia de que ya fueron suscritos por YPFB y por Vintage Petroleum”, los legisladores que doce meses atrás autorizaron los acuerdo, “en esta instancia desconocen su propia decisión”.



“Ahora deciden aplazar el tratamiento de la aprobación de dichos contratos de servicios petroleros, lo cual es totalmente contradictorio y contraproducente para el sector hidrocarburos”, sostuvo.



Áreas de exploración



Según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías los contratos frenados corresponden a las áreas de Sayurenda, Yuarenda y Caraidanti, estos campos medianos, que pueden ser explotados de forma más rápida. Los tres proyectos fueron adjudicados a la multinacional Vintage.



Por ejemplo, el área de Sayurenda, localizada en Tarija, tiene un potencial proyectado de 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables y 2,8 millones de barriles. La inversión estimada es de $us 57,4 millones.



En esta operación, según cálculos del Gobierno, se prevé una renta de $us 162,3 millones.



El segundo contrato corresponde a Caraidanti. El área está ubicada entre Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Ahí Vintage tiene prevista una inversión de $us 194 millones, con una proyección de producción de 163,1 billones de pies cúbicos y 10,9 billones de barriles, además de una renta de $us 650,9 millones.



El último proyecto es Yuarenda, Tarija, que, según proyecciones de la estatal YPFB, tiene una producción de 171,3 billones de pies cúbicos y 12,80 billones de barriles. Los recursos destinados en esta área son de $us 252 millones. La estatal calcula ingresos por $us 701,1 millones.



El total, la inversión de estos tres contratos de exploración llega a $us 503,4 millones.



El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, cuestionó que por diferencias políticas se posterguen proyectos como estos que, según él, técnicamente pueden ser puestos en operación de forma más rápida.



“Sabemos que la producción de gas está cayendo, pero claramente no es de importancia para estos asambleístas y perjudica”, dijo.