Sepa cuanto suman las utilidades de la Gestora por compra de bonos

Ante las críticas de diferentes sectores a las inversiones realizadas por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, la entidad estatal anunció que espera utilidades por $us 53 millones por estas operaciones en un periodo de tres años.

La Gestora es la encarga de administrar los recursos que aportan todos los trabajadores del sector formal al Sistema Integral de Pensiones (SIP) que cuenta con un fondo de $us. 26.678 millones.

En total, la entidad invirtió $us 500 millones distribuidos en un 40% en bonos en dólares del BCB, 10% en bonos del Tesoro de EUA y 50% en activos financieros del TGN, con mantenimiento de valor en dólares.

 Bueno operación

No obstante, Jaime Durán, gerente general de la Gestora, sostuvo que la operación es rentable.

Explicó que la Gestora invirtió $us 200 millones en bonos del BCB a una tasa del 6,5%, la más alta en este tipo de instrumentos en los últimos 10 años, que permite diversificar el riesgo y establecer una adecuada estructura de inversiones.

Además, destinó $us 50 millones a bonos del exterior, a una tasa del 4,66% y a un plazo de tres años.

No obstante, desde el Colegio de Economistas de Tarija observaron esta operación al considerar que no se sabe bajo qué condiciones se invirtieron los $us 500 millones.