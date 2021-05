Sergio Colque: “Los criptoactivos son un engaño que genera grandes pérdidas”

Escucha esta nota aquí

Sergio Colque es gerente de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia (BCB). Recientemente estuvo en Santa Cruz explicando la nueva resolución dispuesta por el directorio de la entidad, sobre la prohibición del uso de los criptoactivos en el sistema de pagos boliviano.



- ¿Cuáles son las razones que motivaron una resolución para evitar el uso de criptoactivos en el sistema de pagos nacional?



Como Banco Central de Bolivia (BCB) somos la autoridad monetaria, cambiaria y también del sistema de pagos. Hemos emitido una resolución que prohíbe el uso de los criptoactivos, porque no representa una moneda de curso legal; es decir, son emisiones de monedas virtuales emitidas por privados, personas desconocidas, que generan toda una red para su uso.



Los criptoactivos no representan ningún medio de transacción. Esto significa que una persona no puede efectivizarlos en la compra de un terreno, auto u otro bien o servicio. Tampoco son reconocidos como un depósito de valor, como es el Boliviano (Bs), que cuando uno deposita en su cuenta, tiene la certeza de que va a recuperar sus inversiones porque tiene respaldo de una autoridad monetaria que es el BCB.



La Constitución Política del Estado reconoce que la única moneda de curso legal es el boliviano y la única autoridad monetaria es el BCB. Por lo tanto, cualquier otro activo que circule no es reconocido en Bolivia. Además, se ha detectado que estos criptoactivos son bastante utilizados para el tema de engaños, pérdidas y estafas. Muchas familias han pasado por esa situación.



Sin embargo, a escala internacional se utilizan las criptomonedas...



A escala internacional, si bien este tema no es nuevo, ha sido bastante dinámico por el tema de la pandemia, que ha hecho proliferar el negocio electrónico y los pagos electrónicos. Muchas personas que se dedican a asuntos ilegales han utilizado estos medios para financiar otras actividades ilegales que dañan al medioambiente y legitimar ganancias ilícitas o el terrorismo.



En el mundo existe una regulación para que esto no se produzca en ciertos países. En el caso de Bolivia, prácticamente está prohibido. El BCB ha vetado el uso y comercialización de inversiones de ese tipo en el sector financiero.



-¿Se han registrado transacciones en algún criptoactivo en el país este año?



Ha habido algunos casos que se han hecho públicos en Santa Cruz y El Alto. El problema es que si algo sale mal, luego ¿a quién acuden para reclamar?.



Como son personas anónimas quienes emiten los criptoactivos, no hay a quién reclamar cuando ocurre una estafa. Otra debilidad importante es que los criptoactivos son altamente especulativos y volátiles. Nadie sabe quién maneja la cotización y de la noche a la mañana una personas puede creer que está ganando recursos, pero puede que bajen y genere grandes pérdidas. Por ello es que el BCB prohibió desde el principio su uso, ya que representan un riesgo para la población.



- Durante el confinamiento, ¿el BCB detectó este tipo de actividades ilícitas?



No ha salido mucho a la luz, pero entendemos que por su proliferación y las noticias sobre las regulaciones internaciones, han causado mucha alerta. El BCB emitió una norma en 2014, la cual fue actualizada a finales del año pasado y hoy la estamos difundiendo, para evitar las transacciones de este tipo de monedas.



Es muy complejo identificar quiénes son los culpables por qué son anónimos. Por el lado del BCB, estamos velando por la seguridad de las personas para que no caigan en este tipo de fraude y garantizar el sistema de pagos nacional en bolivianos.



- ¿Existe la posibilidad de que el BCB permita el uso de los criptoactivos en el futuro?



Es un tema muy complejo. Muchos países le han puesto atención a la regulación. En nuestro caso están prohibidos por el tema constitucional, no podemos reconocer otra moneda que no sea el Boliviano como curso legal.



Así que no está previsto algún reconocimiento por una sencilla razón: el BCB tiene la misión de precautelar el poder adquisitivo de la moneda nacional, que se traduce en transacciones, compra de bienes y servicios, por lo que no podría poner en riesgo a la población con tipos de inversiones que se han demostrado que son engaños, estafas y que generan grandes pérdidas.



- ¿Cómo maneja el BCB el tema de los pagos electrónicos?



La pandemia ha cambiado muchas formas de hacer las cosas, como los pagos electrónicos. El BCB los norma y está incentivando a la población boliviana a que los use. Esto evita el tema de los contagios y ahorra tiempo. Es una ola de modernización en el sistema de pagos mundial y como Bolivia, no nos podemos quedar atrás.



PERFIL



Sergio Colque es Máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, Diplomado en Economía Cuantitativa Aplicada de la Escuela Militar de Ingeniería y Diplomado en Administración Financiera de Negocios de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue jefe de la Unidad de Endeudamiento Público (entre 2012 y 2016) y director general de Crédito Público (entre 2017 y 2018) en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.