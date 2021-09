Sergio Díaz-Granados asume la presidencia de CAF con la prioridad de promover la reactivación económica

Escucha esta nota aquí

El colombiano Sergio Díaz-Granados asumió hoy, primero de septiembre, la Presidencia Ejecutiva de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina. En un Acto Protocolar de Transmisión de Mando, realizado ayer en la sede ubicada en Caracas, Venezuela. Díaz-Granados anunció que su prioridad en los próximos 100 días de gestión será promover la reactivación económica y social de los latinoamericanos.



“Tenemos el desafío de la crisis sanitaria, la reactivación económica y recuperar el tiempo perdido de nuestra generación en educación. Estos años han sido críticos para el 50% de los jóvenes en América Latina, y si no corregimos esto pronto, los estaremos condenando para el resto de sus vidas. Tenemos una gran oportunidad de reforzar nuestras cadenas regionales de valor y hacer del comercio una fuente de ingreso y empleo. Finalmente, otro reto es la transformación digital; el crecimiento que viene tiene que ser sostenible y basado en la transformación digital”, aseguró Sergio Díaz-Granados.



Las autoridades venezolanas ratificaron su apoyo a CAF y a la gestión del nuevo Presidente Ejecutivo, y destacaron la relevancia de la institución tanto en el financiamiento de proyectos de infraestructura, energía, agua y saneamiento, como su rol en el impulso de la integración regional. De la misma manera, remarcaron la importancia de la cooperación internacional, las oportunidades para profundizar relaciones y el trabajo en conjunto en beneficio de los más vulnerables.



La agenda de desarrollo regional fijada por Díaz-Granados también contempla trabajar para convertir a CAF en el banco verde de América Latina, cumpliendo el rol catalítico de atraer inversión hacia la región través del impulso del crecimiento sostenible y la economía circular, con un mayor financiamiento de proyectos en temas ambientales, forestales, agua, climáticos, gestión de residuos, eficiencia energética y agricultura sostenible, entre otros.



Otro eje estratégico será profundizar el apoyo al sector privado para incrementar la productividad y la generación de empleo; junto con políticas transversales de equidad de género, inclusión y diversidad. Adicionalmente, se fomentarán los proyectos de integración, especialmente el comercio transfronterizo, los corredores logísticos, proyectos de eficiencia energética y agenda digital; al igual que se potenciarán fondos de pre-inversión para estudios y proyectos.



Sergio Díaz-Granados es abogado y especialista en gobierno y finanzas de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social realizados en INAP (España). Realizó estudios superiores en Derecho Constitucional, impartidos por la Universidad de Salamanca (España). Fue ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Viceministro de Desarrollo Empresarial y presidente de las Juntas Directivas de Bancoldex y ProColombia. Fue congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. Antes de vincularse a CAF, se desempeñaba como director ejecutivo para Colombia en el Grupo BID.



CAF es una institución líder en América Latina y una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones anuales que superan los $us 14.000 millones para el desarrollo y la integración regional. Desde el inicio de sus operaciones en 1970, la institución ha aprobado más de $us 200.000 millones para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos. Asimismo, CAF se ha consolidado como un importante centro de pensamiento con visión global y un nexo entre América Latina y el resto del mundo.