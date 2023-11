Shell Bolivia exige a YPFB pago de costos recuperables de unos $us 30 millones por siete meses de deuda

Cristina Núñez, representante legal de Shell Bolivia Corporation (SBC) , hizo llegar una carta dirigida a Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB ), para exigir el pago de $us 29,5 millones (por costos recuperables y utilidades), más un interés de casi medio millón , correspondientes al periodo enero- julio del presente año.

El documento también resalta que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 14 de contrato, se genera intereses legales cuando el monto principal se encuentra en mora; por ello, YPFB también deberá pagar $us 487,5 millones extras.

El analista José Gabriel Espinoza pidió a las autoridades nacionales explicar por qué no se cumplen los compromisos de pago a los proveedores y a los operadores.

Espinoza remarcó que no solo no se paga a los proveedores de diésel y gasolina que se importa, “sino que tampoco le pagamos a quienes operan los campos de gas que exportamos. El problema es doble y alguien debería explicar por qué no se paga ni a proveedores de combustibles ni a operadores. El responsable, hasta ahora, ha causado solo en el caso de Shell, un daño económico al Estado por casi 500 mil dólares”, dijo Espinoza en sus redes sociales.