"Si todo está bien, ¿por qué no hay dólares y por qué el que trabaja en taxi no llega a juntar ni para la renta?", cuestionan economistas al Gobierno

El balance positivo de la economía boliviana calificado por el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no es compartido por especialistas. Dos expertos consultados por EL DEBER cuestionaron el balance positivo hecho por la autoridad, pues aseguran que no condice con la realidad nacional por la escasez de dólares y la reducción de los ingresos de las personas.

El especialista en finanzas Jaime Dunn, por ejemplo, señaló que el diagnostico hecho por la autoridad estatal no refleja la realidad que vive el país. “El análisis del ministro no es muy honesto, porque las razones por las que crece el país son por las equivocadas, no por las correctas. La razón por la que la inflación baja en Bolivia es porque está reprimida, eso es malo porque nos da la impresión que todo está de maravilla, pero no es así”, dijo Dunn.