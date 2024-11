Siguen las filas a pesar del anuncio de YPFB de un incremento de los cupos de combustible

Marcelo Cruz, representante del Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, indicó que el sector tenía expectativas de que la situación mejore el fin de semana o mínimamente, el lunes. “La realidad indica que no hay diésel, ni gasolina. Que las filas siguen y siguen, y que nuestros afiliados pierden días de trabajo por buscar diésel”.

Cruz lamentó que los anuncios que desde el viernes hacen “ las autoridades de Yacimientos y de algunos ministerios, indicando que habrá cero filas, no se cumpla y que todo quedó en declaraciones”, criticó el transportista.

“Nos mienten, dicen que ya se va a solucionar, que no había diésel por los bloqueos y cuando ya no hay bloqueos, sigue faltando combustible, y de paso la gente no nos entiende y rapidito nos critican cuando hablamos de querer subir el pasaje”, se lamentó Jaime Robles, chofer de la línea 44, cartel azul.