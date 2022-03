Silvano Geler: “Santa Cruz es un mercado ideal para las inversiones inmobiliarias”

Escucha esta nota aquí



Desde 1999, Silvano Geler, director y fundador del Grupo SG, trabaja creando puentes, impulsando diferentes espacios de encuentro para empresarios, inversores y trabajadores de la construcción. Primero fue en Buenos Aires, luego amplió su radio de acción para cruzar las fronteras. Ahora, por primera vez, llegará a Bolivia.

_ ¿Cómo se encuentra el negocio de bienes raíces?

Como en todas las actividades o servicios económicos, la pandemia ha provocado grandes pérdidas a unos más que a otros. La construcción en su conjunto no pudo escapar a esta realidad y más si se toma en cuenta el contexto político de cada país. En el caso argentino el negocio inmobiliario sufrió el golpe de la devaluación en donde en pocas semanas el dólar se encareció en un 150%, a lo que se debe sumar el efecto devastador de la pandemia que ha provocado que construir en Argentina sea muy caro, en relación a los otros países de la región.

_ ¿Los créditos hipotecarios no son una opción?

En Argentina no. Pues no existe el crédito hipotecario. No hay la figura de un préstamo a 20 o 30 años como existe en Bolivia donde se cobra una tasa de interés promedio del 5%. En la Argentina la tasa de interés en dólares es del 20%, mientras que si se accede a un préstamo en pesos argentinos el cobro por el interés se incrementa a un 150%. Imposible proyectar la adquisición de una vivienda o querer construir una.

_ ¿Cómo empezar a dar vuelta a la página y potenciar el sector de bienes raíces?

Impulsando y creando espacios de encuentro en los que toda la cadena de la construcción participe. En estas reuniones conjugan arquitectos, la banca, clientes, empresas constructoras e inversores.

Es en este aspecto que el Grupo Empresarial Valenzuela Roca del que Grupo SG es invitado, lleva adelante la Expo Real Estate, una actividad que ya se realiza en Guatemala, Paraguay, Argentina, Uruguay, Guatemala, Perú y Chile.

Luego de un análisis de factibilidad es que decidimos realizar, en Santa Cruz, la primera versión de esta feria dedicada al negocio inmobiliario en la que la presencia de inversores y ofertas internacionales con seguridad se van a destacar en la Fexpocruz.

_ ¿Por qué participar de la Expo Real Estate?

Pues la ventaja de participar en este tipo de encuentros internacionales -que son especializados- es que los empresarios dedicados a la construcción pueden lograr información actualizada y renovar sus contactos y proyectar futuras reuniones de manera inmediata.

Además, esta feria ubica a Santa Cruz en el mapa de las grandes metrópolis del continente en tema inmobiliario. Es una plataforma importante para dar a conocer la calidad de las unidades habitacionales de la ciudad y para hacer conexiones importantes con desarrolladores de distintos países.

Quienes participen de la feria encontrarán inmuebles nuevos y usados, lotes, haciendas, residenciales, espacios para uso comercial y hasta viviendas de lujo en zona residenciales de Santa Cruz.

_ ¿Qué significa Santa Cruz para el negocio inmobiliario?

Santa Cruz es un mercado ideal para promover el negocio inmobiliario. Es una plaza atractiva para las inversiones nacionales y extranjeras. Cuando en el exterior de habla de apostar por la construcción en busca de rentabilidad, particularmente se está hablando de Santa Cruz y solo en algunas ocasiones de las otras regiones de este país.

_ ¿Por qué?

Principalmente por la estabilidad económica que, si bien se da en todos los departamentos de Bolivia, en Santa Cruz se debe agregar el mayor crecimiento que registra, en todo sentido, en comparación con las demás regiones de Bolivia.

Santa Cruz, en el aspecto de la construcción no para. Los créditos hipotecarios, una correcta visión política, a 30 años y a una tasa de interés no mayor al 5% son un gran incentivo para el sector. Que durante la pandemia tuvo un leve parate, pero que luego se reactivó y muestra un dinamismo similar al de Miami (EEUU), Asunción (Paraguay) y más dinámico que Lima (Perú) o Santiago (Chile).

_ ¿Según su experiencia, ¿quiénes buscan invertir en la construcción?

Si se trata de obras de magnitud con una importante rentabilidad a mediano plazo, por lo general se trata de inversores del exterior a los que se suman los grupos empresariales del país de origen.

En caso de Santa Cruz, hay una importante cantidad de bolivianos que residen en el extranjero que tienen un capital y buscan invertirlo en el mercado cruceño. En Buenos Aires, nuestra empresa constantemente recibe consultas de bolivianos que necesitan asesoramiento para invertir en bienes raíces y siempre preguntan por Santa Cruz. Esa es una señal concreta de que el sector inmobiliario se debe aprovechar y potenciar.