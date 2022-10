Sociedad de Ingenieros cumple 100 años y nuevo directorio plantea el censo como herramienta de planificación

“Para planificar y construir, el censo es una prioridad; como ingenieros sabemos que no se puede hablar de planificación o desarrollo si no se cuenta con la información adecuada para proyectarnos y crecer", dijo.

“Los ingenieros no tenemos dueño y somos una voz que nadie va a callar. Nuestra conciencia no tiene precio, a nosotros no nos van a callar. No hagamos obras y proyectos pensando en elecciones políticas, vamos más allá, como lo hizo en su momento Cordecruz. Somos ingenieros que luchamos por Santa Cruz, planifiquemos y tomemos decisiones técnicas, para seguir construyendo”, finalizó el flamante posesionado.