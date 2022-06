Softbank pagará $us 94 millones a Marcelo Claure por indemnización e incentivos

Escucha esta nota aquí

Marcelo Claure, el boliviano más famoso en el mundo de los negocios globales, recibirá $us 94 millones por indemnización de la compañía de inversión tecnológica SoftBank Group Corp., luego de que dejara su cargo como director de operaciones (COO) en enero. El monto es menos del 10% de los $us 1.000 millones que pretendía Claure cuando dejó la compañía hace cinco meses por revertir la situación de WeWork y Sprint.

El también presidente del club boliviano de fútbol Bolívar, se retiró de SoftBank en enero con una indemnización que ascendió a $us 34 millones, según informó hoy la empresa en un comunicado. Su indemnización también incluye otros $us 60 millones, el valor estimado hasta marzo de la porción ejecutiva de un programa de incentivos. Asimismo, Claure tiene derecho al 30% del paquete de incentivos para empleados del fondo de Vision Fund Latin America, que podría extenderse hasta 2029.​

El ejecutivo que ahora impulsa inversiones ángeles en startups, tuvo discrepancias con el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, por la compensación. Claure procuraba más autoridad y hasta $us1.000 millones de compensación como reconocimiento a su trabajo. Según The New York Times, el ejecutivo boliviano exigía la compensación por cambiar WeWork, y por la alianza exitosa de Sprint con T-Mobile.

El empresario boliviano de 51 años, se convirtió en uno de los principales hombres de confianza de Son tras vender su distribuidora de teléfonos móviles a SoftBank, ascendiendo hasta convertirse en COO en 2018. Asimismo, se le reconoce como un gurú operativo de la compañía, su accionar fue fundamental para brindar un giro a la telefónica Sprint Corp. y a la startup WeWork, especialista en espacios de trabajo compartido, según el reporte de Bloomberg.



En la compañía T-Mobile, Claure acumuló 7 millones de acciones que adquirió Sprint, una participación que ahora vale unos $us 957 millones. El ex COO debía $us 515 millones a finales de marzo por un préstamo que SoftBank le concedió para comprar 5 millones de acciones de T-Mobile en 2020, según la presentación del viernes. El saldo del préstamo vence en 2024.



Luego de Claure se fueron otros miembros de alto perfil en los últimos meses. Michel Combes, que asumió la responsabilidad de Claure en SoftBank Group International (SBGI) y estuvo a cargo de la cartera de operaciones e inversiones de SBGI, también dejará el cargo a partir del 30 de junio, según informó la empresa esta semana. En abril, dos de los tres socios directores del Latin America Fund se marcharon para iniciar su propio negocio de capital de riesgo.



A inicios de febrero, Claure fue anunciado como el vicepresidente de TelevisaUnivision, la nueva empresa que nació de la fusión entre Televisa y Univision. Un negocio en el que la mexicana Televisa recibe $us 4.800 millones de los que $us 3.000 millones sería en efectivo y el resto en acciones, para convertirse en el socio mayoritario, con el 45% de participación en la compañía naciente.



