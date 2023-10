Solo el 10% de 1.500 postulantes a despachantes aduaneros aprobó exámenes del Ministerio de Economía

Ante esta situación las personas que realizaron el examen, el sábado 14 de octubre, en la ciudad de La Paz, mostraron su malestar e indicaron que es la primera vez que se da un porcentaje tan bajo de personas que aprobaron con 70 puntos una “prueba tomada no por funcionarios de la Aduana, sino por personas del Ministerio de Economía que, en muchos casos no conocen el trabajo de los despachantes”, observó una fuente del sector, que prefirió no dar su nombre.