Soyeros del norte se reúnen con autoridades para tratar banda de precios, pero Anapo desconoce la cita

Escucha esta nota aquí

Eliazer Arellano, dirigente soyero del norte cruceño, informó que este martes se reúnen con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, para tocar el tema del precio de la soya, entre otras cosas. “En Chicago está a $us 520 (la tonelada) y aquí queremos vender a $us 420 o $us 430, que la industria nos pague buen precio”, dijo. Sin embargo, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicaron desconocer el mencionado encuentro.

Otro tema que se está tratando en la reunión, según Orellana, es el de los silos de Emapa. Lo agricultores quieren poder acopiar su producción allí.

“Lastimosamente, hemos venido perdiendo, perdiendo y perdiendo y ya no queremos seguir así. Los productores del norte queremos usar los silos de Emapa en San José y poder vender a un buen precio nuestro grano”, explicó el dirigente.

Arellano espera que en esta ocasión las autoridades nacionales puedan dar curso a las peticiones de los productores y así encarar con tranquilidad la campaña de invierno.

Consultado al respecto de la reunión, Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que desconocía la misma y que tiene previsto reunirse con los otros actores del complejo oleaginoso y las autoridades el martes de la próxima semana, luego de que se postergara la mesa de trabajo que estaba prevista para este martes.

Cabe recordar que los agricultores rechazan la banda de precios para la harina de soya determinada por el Gobierno para subvencionar su comercialización en el mercado interno, lo que ha causado un gran malestar entre productores de otros sectores que consumen el insumo para la cría de aves, porcinos y ganado y la industria.

Lea también ECONOMÍA La reunión entre el Gobierno, industria y Anapo sobre banda de precios se posterga sin fecha definida En la presente semana algunos productores de la zona Este emprendieron las primeras cosechas del ‘grano de oro’. En la campaña de verano 2020-2021 el sector oleaginoso logró sembrar 1.176.000 hectáreas de soya, maíz y sorgo

​