Soyeros inician bloqueo en el norte cruceño por la escasez de diésel

El Gobierno califica la decisión como “innecesaria” y “desacertada”, y sostiene que esas normas observadas aún no se pueden ejecutar, aunque realizan acciones bajo ese marco.

“Hay apoyo de varias instituciones. Ojalá podamos tener de una vez una pronta solución, porque estamos empezando la zafra cañera y no queremos perjudicarnos nosotros mismos”, señalaba este lunes Óscar Arnez, presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol).

Jimmy Méndez, director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Santa Cruz, calificó la decisión como “desacertada”. “ Nos encontramos en etapa de reglamentación , eso quiere decir que no se está dando cumplimiento a lo que dice el decreto. Sin reglamentación, no podemos ejecutar”, aseveró.

El tiempo en el que se elabore el reglamento “va a durar lo que dure el periodo de socialización con los distintos sectores”, precisó Ariel Montaño, especialista operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien calificó el bloqueo indefinido como “innecesario” . El “decreto está en etapa de reglamentación, por lo que todavía no ha sido ejecutado”, coincidió.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, lamentó que existan “intereses económicos y políticos” que busquen desestabilizar la provisión de combustibles y la producción agropecuaria . “Entendemos que no es la totalidad del sector”, dijo.

“Todos los compañeros que estén en el lugar” de los bloqueos “se van a sumar” a la medida de presión, “porque la falta de combustible no solo es para los agricultores” , sostuvo Juan Yujra, presidente de la Coordinadora de Transporte Pesado de Santa Cruz.

La provisión de diésel en el departamento es “anormal, porque a los surtidores les han reducido el cupo. Si antes les daban 60.000 litros hoy les dan 35.000 o 40.000. Ayer (domingo), por ejemplo, no había diésel en varios surtidores y en los que sí tenían había que hacer colas”, indicó el dirigente.

Los movilizados no están de acuerdo con esta posición. “Hoy por hoy, estamos en los surtidores, haciendo fila (...). Más adelante, si no prospera esto, vamos a estar abriendo otros puntos de bloqueo”, anticipó Yujra. “Vamos a estar acompañando estas luchas, porque sin los agricultores nosotros también no vivimos (...), Ellos nos dan trabajo”, indicó.