Sube el precio del oro, las exportaciones caen un 71% y crece la informalidad

Bolivia está perdiendo una ‘ oportunidad de oro’ con los altos precios del metal precioso en los mercados internacionales. El viernes la onza troy rondaba los $us 2.750, empujado en el otro extremo de la balanza por la caída del dólar, a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 5 de noviembre. De acuerdo con datos del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, la producción de oro en Bolivia en 2023 tuvo un valor de $us 2.865 millones, un 6,7% menos que en la gestión 2022, cuando se registraron $us 3.073 millones (ver gráfico). En un análisis sobre la “Coyuntura del oro”, realizado por el viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros -publicado el pasado 2 de octubre- en el primer semestre de 2023 se podía observar un período de estabilidad y auge para el sector, con una producción de 24,73 toneladas. Sin embargo, en el mismo periodo de la gestión 2024, se observa una volatilidad en cantidad de producción a 13,25 toneladas de este metal. “Este comportamiento se debe a diversos factores, como las condiciones que afectan la actividad minera , fluctuaciones en los precios del oro en la comercialización y la intervención estatal para fortalecer las reservas internacionales”, explicó Ballesteros. En cuanto a las exportaciones, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informó a EL DEBER que, de acuerdo a datos del INE, las exportaciones bolivianas de oro por $us 2.490 millones en la gestión 2023, experimentaron “una severa caída” después de haber logrado un récord por más de $us 3.000 millones en 2022.













Contrabando



Para el analista del sector minero de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, la producción de oro no ha bajado en Bolivia, sino el registro de la producción. Y las comercializadoras tienen mucho que ver en el asunto. “Se está sacando el oro a otro país para recibir el valor en dólares, porque no hay dólares acá, eso es lo que está sucediendo”, dijo Córdova al mencionar a Perú como el principal destino del contrabando de oro boliviano.



También estaría ingresando oro peruano a Bolivia, pero en menores volúmenes, sobre todo para legalizarlo y hacerlo circular por el mundo, ya que el pago de regalías son ínfimas (1,5%) y las cooperativas no pagan impuesto a las utilidades.



Córdova destacó el esfuerzo del Gobierno para regularizar y controlar el mercado del oro en el país, pero no ha tenido mucho éxito. Incluso, con la Ley del Oro (N° 1503), para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales, las compras por parte del BCB, no tenido buena cosecha.



“Ese es un segundo problema, porque el BCB para en bolivianos al cambio oficial y, después, hay otra dificultad, si vendes menos de un kilo, te descuentan un porcentaje del valor oficial; solo te pagan el valor real si estás con más de 5 kilos”, resaltó el analista.



Otro factor que influye en la caída de la producción y las exportaciones es el mundo subterráneo de los negocios entre las cooperativas y las comercializadoras. A pesar que existe la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), que sustituyó a la también estatal Empresa Boliviana del Oro (EBO), el Estado no ha logrado dominar el mercado.



Según Córdova, actualmente deben existir alrededor de 1.000 operadoras que trabajan sin contrato, que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



El viceministro Ballesteros destacó que durante la gestión 2023, operaban un total de 50 comercializadoras privadas, de las cuales solo tres concentraban el 50.6% de la producción total de oro del país. “En la gestión 2024, se registran únicamente 34 comercializadoras privadas en funcionamiento, lo que representa una reducción del 32% respecto al año anterior. De estas 34 comercializadoras, cinco lograron acumular el 50,9% de la producción de oro de ese año”, explicó.



Pocas regalías



El oro es uno de los recursos que menos regalías deja para las regiones productoras. Según la Ley de Minería y Metalurgia N° 535, la regalía para el oro debería es del 7% del valor bruto de venta, pero a raíz de algunas concesiones para explotaciones en yacimientos marginales, se bajó al 5% para esas zonas y, luego, para combatir el contrabando hacia otros países, se bajó a 2,5% en otras zonas.



Héctor Córdova explicó que con la nueva Ley del Oro, el metal vendido al BCB solo se debe pagar el 60% de esas regalías, es decir, se reduce al 1,5% para el mercado interno, lo que está siendo aprovechado por los productores para elevar sus ganancias.



De acuerdo con el Viceministerio de Políticas Mineras, en 2023 las regalías que aportó el oro para las regiones productoras fueron poco más de $us 60 millones, es decir, el 27,2% del total de las regalías mineras, que fueron $us 220,2 millones en la pasada gestión.



Según el viceministro Ballesteros, actualmente los costos de exportación del oro generan para el Estado un ingreso adicional del 1% en regalías, que son pagadas por las comercializadoras. “Cabe mencionar que, en el mercado interno, la regalía del 1,5% ya ha sido abonado por los Actores Productivos Mineros, y las comercializadoras actúan únicamente como agentes de retención”, indicó.



A su vez, resaltó que la participación del BCB y de Epcoro ha permitido que este 1% de regalía sea más consistente y estable, al combatir la evasión de regalías mediante un control más estricto y una mayor formalización de las operaciones mineras.



Sin embargo, la autoridad reconoció que en el primer semestre de 2024 se registró una disminución en la producción de oro del 46,4% y las exportaciones se redujeron en un 52,6% en comparación con el mismo período de 2023. Las regalías mineras experimentaron una reducción del 33%.



“La adquisición del 46.7% de la producción de oro por parte del (BCB) ha sido un factor crucial para mitigar parcialmente la caída en las regalías mineras y mantener una estabilidad económica relativa. Según el informe del BCB, hasta agosto de 2024, la compra de oro generó ingresos aproximados de $us 653 millones”, agregó.



El oro en las RIN



El BCB, en respuesta a un cuestionario de EL DEBER, informó que, al 31 de agosto, las RIN ascienden a $us1.905 millones, de las cuales $us 1.815 millones (unas 22,37 toneladas) están en oro. En ese marco, -resaltó la entidad- la Ley del Oro “permitió consolidar exitosamente” el proceso para el fortalecimiento de las RIN, mostrando la capacidad para refinar y certificar oro de Buena Entrega.



Ese “fortalecimiento” se dio en tres etapas que fueron la Reglamentación, la Compra y la Refinación. Hasta agosto del presente año, el BCB procedió a la adquisición de 12,38 toneladas de oro en el mercado interno y logró refinar 11 toneladas del metal, según los estándares del mercado de Londres (LBMA), que fueron acreditadas en las cuentas del Ente Emisor en el exterior.



El economista Fernando Romero sostuvo que desde la implementación y aplicación de la Ley del Oro, se ha comprado oro fino del mercado interno en un equivalente de 12,38 toneladas hasta agosto 2024, pero contrariamente se han vendido 32,97 toneladas, teniendo un déficit de 20,59 toneladas.



“Como se observa, las compras de oro mediante esta ley ayudaron muy poco a fortalecer las RIN, debido a que las mismas, más el oro que ya se tenía en entidades internacionales y bóvedas del BCB fueron monetizadas o convertidas en divisas para financiar el gasto corriente estatal. Por lo tanto, no cumplió su objetivo de fortalecimiento ni la esencia de la misma normativa”, consideró.



En ese sentido, acotó que si bien el oro representa el 95% de las RIN, “sigue existiendo un halo donde hay muy poca información de las condiciones de compra del oro del mercado interno, como así del oro depositado en el exterior, un 92% de nuestras reservas de oro se encuentran ahí”.



Señaló que la Ley del Oro fue ineficiente, debido a la baja compra y elevada venta de nuestras reservas de oro y que, “si bien las RIN subieron en su valor en esta gestión fue principalmente por la suba extraordinaria del precio internacional del oro. Se estima, que, a la fecha, estas 22,37 toneladas valen aproximadamente 1.970 millones de dólares”, apuntó.



Los analistas coinciden que el oro debe proveer de mayores beneficios económicos para el país y, que vanos han sido los esfuerzos del Gobierno por controlar la producción y la informalidad que beneficia a unos pocos operadores.



Queda pendiente el cumplimiento del convenio de Minamata -suscrito en 2013-, para la reducción del uso libre de mercurio, que se constituye en un grave problema de salud para los seres vivos.



APUNTES



Histórico. Con un precio que se aproxima a los $us 2.800 la onza troy, la cotización del oro es considerada histórica, por lo que bancos, empresarios y hasta gobiernos lo buscan como refugio.



Producción. La producción de oro en Bolivia en 2023 tuvo un valor de $us 2.865 millones, un 6,7% menos que en la gestión 2022, cuando se registraron $us 3.073 millones.



Exportación Hasta agosto de 2024 tuvo un valor de $us 522 millones por 9,8 toneladas, mientras que a agosto de 2023 fueron $us 1.837 millones, por 39,87 toneladas.