Sube la oferta de inmuebles, pero sin dólares el mercado se mueve mucho más lento

José Vargas, propietario que busca vender su casa en un conjunto residencial de Santa Cruz relató a EL DEBER: “La ofrezco hace siete meses. Hay gente interesada, vienen a verla, personas que, imagino, buscan hacer una inversión para cuidar que no se devalúe su dinero, pero me ofrecen menos de lo que pido, por lo menos un 30%, y luego no regresan. Creo que están esperando que el dólar se dispare más y haya una diferencia mayor; entonces podrán comprar más barato”.

Sin embargo, Vargas advirtió: “No me quedó otra, me urge vender, así que tuve que bajar el precio en al menos 10.000 dólares y mantener el tipo de cambio oficial de Bs 6,96, porque no hay dólares. Aun así, todavía nadie me dio una respuesta positiva y los compradores están jugando con la necesidad de los vendedores. Paralelamente, aquí en Santa Cruz, hay bastante oferta de viviendas”.