Suben las tasas de transferencias al exterior por la escasez de dólares

La escasez de la divisa es real, no obstante, el Gobierno asegura que en el mercado existen cerca de $us 10.000 millones en lo que denominó el colchonbank (sector informal). Incluso informó que los bancos tienen en sus bóvedas $us 234 millones y pidió que las financieras entreguen con celeridad la moneda a sus clientes

Ahora la única fuente de los bancos son los exportadores que por ejemplo venden sus productos a $us 100, “esos $us 100 son pagados en el exterior y son depositados a la cuenta de corresponsabilidad de un banco. Y los bancos en el país usan ese depósito para hacer giros de sus clientes importadores.

“Lo que nosotros hemos hablado con Asoban que tienen en sus bóvedas $us 234 millones de efectivo. Hemos sido claros (al decirles) en que tienen que agilizar y entregar estos recursos de una manera oportuna y más prolija para no generar especulación”, informó.

“Hay $us 1.000 millones de depósitos a la vista. Los bancos tienen entre $us 244 y $us 250 millones. No se puede entregar todo de golpe”, indicaron.