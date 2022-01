Sueldo de profesional extranjero en la planta de Urea supera al del presidente de EEUU

Escucha esta nota aquí

Un funcionario extranjero de la planta de Urea de YPFB percibe un salario superior al que gana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uno de los más poderoso del mundo.



De acuerdo con datos que fueron confirmados por el Ministerio de Hidrocarburos, un experto de nacionalidad india gana Bs 250.392, lo que equivale a $us 35.919. De forma anual este profesional recibe $us 431.034.

La anterior semana, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, justificó el salario del extranjero y aseguró que la cifra está dentro de los montos que se maneja en la industria petrolera.

Unos días después, el presidente de YPFB, Armin Dogarthen señaló que, para desarrollar esta industria el camino era seguir pagando esta cantidad de recursos porque se trata de personal altamente calificado.

“Necesitamos traer personal extranjero que en otro lugar en el mundo van a tener estos salarios. Si lo queremos tener en Bolivia, debemos pagar esto”, señaló.

Sueldo de Biden

El sueldo de este experto contratado por YPFB es tan bueno que incluso supera al salario anual que percibe Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que gana de forma anual $us 400.000.

Incluso el presidente de Bolivia gana menos que el especialista contratado por YPFB. El salario de Luis Arce Catacora, según su declaración en la Contraloría General del Estado, llega a $us 42.688.

El economista, Gonzalo Chávez observó que lo ganado por el presidente no llega ni al 1% de lo ganada por el profesional contratado por YPFB.

No fue el único que observó el elevado gasto en sueldos. El empresario y político, Samuel Doria Medina, mediante su cuenta de Twitter, sostuvo que “el sueldo del gerente de la planta de Urea no es el problema, se puede pagar ese monto si la planta produce y hay ganancias”. Hizo esta observación en referencia al dato de que la planta opera en el 66,6% de su capacidad.

“Lamentablemente en la planta de Urea hay pérdida. Y por eso ese sueldo es absurdo”, dijo Doria Medina.

Ante los cuestionamientos, tanto el presidente de YPFB como el Ministro de Hidrocarburos, señalaron que el gasto en salario de la planta llega a los $us 44,3 millones y mientras que sus ingresos, en solo tres meses de operación, llegarán a los $us 60 millones.

Indicaron que en la época de la capitalización (en los años 90) los salarios de los gerentes de las empresas que tomaron el control de la industria hidrocarburífera oscilaba entre $us 50.000 y $us 85.000. Sin embargo, esto fue desmentido por el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos. El especialista dijo que los gerentes ganaban hasta $us 25.000.

“Yo no conozco a nadie que haya ganado ese monto, incluyendo con las (empresas) capitalizadas, que pagaban 25 mil dólares al mes y todos protestaban”, dijo, según una cita del periódico Los Tiempos.

Pero el especialista fue más allá y aseguró que los profesionales extranjeros ganan siete veces más de lo que se paga en plantas petroquímicas de Estados Unidos y Brasil, donde los gerentes perciben salarios entre $us 8.000 y $us 12.000 al mes.

