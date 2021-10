Sumitomo afirma que no ha vendido San Cristóbal y esta permanece 100% bajo su control

Escucha esta nota aquí

Un comunicado oficial, de difusión interna, reafirma el control total de la empresa japonesa Sumitomo sobre la Minería San Cristóbal. De esta forma contradice el anuncio realizado la mañana de este domingo por los empresarios bolivianos Luis Barbery y Orlando Careaga en la cual manifestaron la compra de acciones.

"Queremos asegurar a todos nuestros grupos de interés que Minería San Cristóbal no se ha vendido y permanece 100% bajo el control de Sumitomo Corporation", se lee en el documento firmado por el presidente y el vicepresidente de la corporación. EL DEBER pudo corroborar la veracidad del pronunciamiento hace instantes.

Takashi Onda, presidente de Minería san Cristóbal, y Dave Assels, vicepresidente y gerente general de la empresa, expresan que "ha sido una completa sorpresa" la conferencia realizada por el titular de la Corporación Unagro.

"No participamos, no fuimos consultados y no respaldamos los mensajes compartidos en esa presentación", afirman en el documento.

De todos formas, y debido al carácter interno del documento, se espera un pronunciamiento oficial de Sumitomo para conocer los detalles que envuelven a estas contradeclaraciones, mismo que se haría efectivo en las próximas horas.

El comunicado sale a la luz para responder al anuncio presentado por Luis Barbery y Orlando Careaga en horas de la mañana. En dicha conferencia, anunciaron la compra de las acciones de la compañía japonesa.​ Sumitomo mantiene la explotación de la Minería San Cristóbal de acuerdo a un plan de operaciones que se extiende hasta el 2024.

Barbery aludió a un consorcio de más de 1.500 empresarios, la mayoría de ellos afincados en Santa Cruz y Potosí, como los responsables de la adquisición de la explotación minera.

Además, EL DEBER buscó la palabra de Luis Barbery para conocer su postura al respecto, pero las llamadas y mensajes no fueron atendidos.

San Cristóbal opera a cielo abierto. Según información publicada por la misma empresa, ya ha invertido $us 1.800 millones en trabajos de exploración, estudios de factibilidad, estudios medioambientales, ingeniería del proyecto, preparación de la mina, construcción de la planta y de la infraestructura de apoyo, además del capital de operación.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la minería es el sector con el mayor porcentaje de exportaciones del país. Hasta julio de este año, representaba el 52% de las exportaciones nacionales.

