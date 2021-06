Superávit comercial crece 15 veces más al primer cuatrimestre del 2021

Escucha esta nota aquí

Al mes de abril del 2021, Bolivia registró un superávit comercial de $us 453 millones de dólares, siendo casi 15 veces más al superávit de igual período de 2020. Así lo informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, al resaltar que estos datos reflejan una recuperación del comercio exterior que no se tenía desde hacía mucho tiempo.

Según datos de la autoridad, de enero a abril de 2021 las exportaciones llegaron a $us 3.096 millones y las importaciones a $us 2.643 millones, en comparación al mismo periodo de 2020 cuando las exportaciones alcanzaron a $us 2.310 millones y las importaciones a $us 2.282 millones. Con estos datos se refleja que las exportaciones fueron del 34%, mientras que las importaciones registraron una subida del 16%.

"En solamente estos cuatro meses tenemos un superávit comercial de $us 453 millones, esto es muy significativo considerando que muchas de las exportaciones y de los precios internacionales se han visto bastante disminuidos durante el año 2020", dijo la autoridad.

Los principales mercados de las exportaciones bolivianas fueron: Mercado Común del Sur (Mercosur) (24%), la Comunidad Andina- CAN (15%), India (14%), la Unión Europea (10%), Japón (9%), China (7%), Estados Unidos (5%), Corea del Sur (5%), Canadá (2%) y resto de países (9%).

Datos del Ministerio de Economía señalan que la industria manufacturera (con $us 1.425 millones) lidera las exportaciones nacionales. Le siguen la extracción de minerales ($us 853 millones) y la extracción de hidrocarburos ($us 677 millones).

Blanco detalló que esos resultados significan que no solo los precios internacionales se vienen estabilizando, sino también que el país logró exportar mayor cantidad de productos durante ese periodo.

"Hemos exportado $us 786 millones más que en el mismo rango de tiempo en el año 2020. Adicionalmente cabe destacar que tenemos un superávit comercial, es decir, que nuestras exportaciones luego de mucho tiempo están superando a nuestras importaciones", destacó.