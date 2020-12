Supermercados atenderán hasta el viernes y deliverys solo pedidos a farmacias

Escucha esta nota aquí

En el primer fin de semana de 2021 los supermercados solo abrirán sus puertas el viernes (1 de enero), mientras que los deliverys atenderán solo pedidos a farmacias, debido a la prohibición de circulación impuesta para esas fechas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, para combatir el rebrote de Covid-19 que golpea a la ciudad.



Sergio Weise, presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Absosuper), informó que los súper atenderán al público durante estos días (hasta el viernes) en sus horarios habituales, de 7:00 a 22:00 o 22:30, de acuerdo con cada cadena.



“Acataremos las últimas disposiciones del municipio con respecto al combate de la pandemia”, indicó Weise.



En tanto, los servicios de delivery, como Yaigo y Patio Service, solo atenderán pedidos a farmacias este fin de semana.



“Si algún comercio obtiene permiso de apertura, también lo atenderemos, pero entendemos que solo farmacias tendrán permiso”, manifestó Ariel Valverde, CEO de Yaigo. De igual manera, Juan Pablo Salinas, CEO de Patio Service, señaló que solo recibirán pedidos a farmacias, ya que es probable que los restaurantes no abran sus puertas esos días, de acuerdo con lo que dispone la norma.



Por su parte, PedidosYa no tiene una posición clara todavía y su servicio dependerá de los comercios, indicó Juan Pablo Velasco, managing director de la empresa en Bolivia.



Atención en farmacias



Al ser un servicio de salud, las farmacias no pueden cerrar por norma. Es por ello que durante el primer fin de semana atenderán con normalidad.



En el caso de Farmacias Chávez, trabajará el 1 y 2 de enero en sus horarios normales en Santa Cruz: de 7:00 a 23:00 y 24 horas (dependiendo de la sucursal).



Además, la firma cuenta con su call center (teléfono 345-4444) que atiende consultas y pedidos entre las 7:00 y 23:00.



Por su parte, Farmacorp tiene a disposición su servicio de pedidos FarmaMovil, a través del número 777-55555. Asimismo, tiene habilitadas las compras online a través de su página farmacorp.com. Las salas de la cadena abrirán sus puertas en sus horarios habituales.



Transitabilidad en vías



De acuerdo con el reporte de transitabilidad emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) proporcionado ayer, solo cuatro puntos en el departamento de Santa Cruz presentan ciertos inconvenientes.



El primero de ellos se encuentra en el tramo Pucará-Puente Santa Rosa. La ABC recomienda circular con precaución por el lugar, que tiene una capacidad máxima permitida de 15 toneladas.



De igual manera, la institución recomienda circular con precaución en el tramo Comarapa- Mataral, debido a las lluvias que ocasionan saturación de taludes y caídas de rocas.



En tanto, en la ruta Santa Rosa-Antofagasta, solo se permite la circulación de vehículos livianos de doble tracción. Y en la vía Okinawa-Puente Banegas, solo hay paso provisional para los motorizados.