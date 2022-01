Supermercados y restaurantes, en desacuerdo con medidas determinadas por el COED

Escucha esta nota aquí

Los 29.668 casos de Covid-19 que se han registrado en los primeros seis días de 2022 y que continúan la tendencia ascendente de contagios registrada en el último mes de la pasada gestión, ocasionaron que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determine este jueves la reducción del horario de circulación hasta las 20:00, desde este sábado 8 de enero hasta el 17 de enero, como una medida para contener la explosión de casos de coronavirus en Santa Cruz.

La nueva disposición no ha sido recibida con agrado por algunos sectores económicos, como el de supermercados y el gastronómico, debido a que frena la reactivación.

“Nuestro sector lo recibe de manera negativa. Lastimosamente, afecta a más del 60% de la gastronomía cruceña que depende de sus ventas en el horario nocturno. Estos restaurantes tendrán una disminución de más del 50% de sus ingresos y en algunos casos les será más conveniente no abrir en el horario de 18:00 en adelante, los días que duren las restricciones nocturnas. Teniendo en cuenta que somos un sector que extrema esfuerzos en bioseguridad”, indicó Fernando Medina, presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz.

En tanto, Sergio Weise, presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Absosuper), dijo que su sector entiende que se deban realizar restricciones en la circulación y exposición de las personas al contagio, todo con el fin de frenar la cadena de contagios, pero también pide a las autoridades que sepan diferenciar quienes cumplen con las medidas y evitan los contagios.

“Los supermercados con todas las medidas de bioseguridad que hemos desarrollado e incorporado en los últimos 18 meses, nos hemos convertido en uno de los lugares más seguros para ser visitados”, señaló Weise, a tiempo de indicar que no se puede avanzar de forma más exitosa en la vacunación, detección temprana de casos y focos de contaminación debido a que no se tiene la cantidad suficiente de recursos humanos en el sector salud.

Preferible a una cuarentena rígida

Tanto Medina como Weise señalan que la medida, aunque no del todo satisfactoria, es preferible a una cuarentena rígida, como se llegó a insinuar, aunque finalmente el COED descartó esa posibilidad.

Medina dijo que una cuarentena rígida iba a ser lapidaria, ya que se "dañaría" a todos los sectores no solo al gastronómico. “No quiere decir que las restricciones no perjudiquen, sí lo hacen, son preferibles a una cuarentena rígida en la que no se puede trabajar en ningún horario”, expresó.

Ya el año pasado, el sector gastronómico cruceño mostró su descontento con la cuarenta rígida que la Alcaldía determinó a pocos días del Carnaval. En aquella ocasión, sostuvo que para vencer el coronavirus se deben controlar las aglomeraciones, exigir a la gente el uso de barbijo, entre otras tantas alternativas existentes que "no necesariamente implican la sofocación del sector gastronómico, ni de la economía cruceña".

En enero de 2021 además se habían establecido 14 días de cuarentena dinámica, los cuales afectaron directamente al trabajo nocturno de los restaurantes (los negocios tenían que cerrar a las 20:00), lo que representó una disminución de entre un 30 y 50% de sus ingresos.

Por su parte, Weise señaló que su sector no está de acuerdo con cuarentenas o confinamientos rígidos, ya que considera que la medida más importante a adoptar es la masificación de la vacunación de la población y para eso se necesita fortalecer al sector de salud de Santa Cruz.

El 2021 fue un año complejo

Tanto el sector de supermercados como el gastronómico vivieron un 2021 bastante complejo, según sus dirigentes.

Medina indicó que el 2021 los restaurantes cerraron con ventas que fluctúan entre el 50% y 75%, comparadas con las de 2019, año sin pandemia (el 2020 no lo considera porque fue un año atípico).

Las empresas que lograron hacer ajustes profundos en su productividad, según Medina, han podido recuperarse de mejor manera, pero aquellas que no lo lograron han quebrado o bien siguen estancados con grandes pasivos

Entretanto, Weise dijo que en los supermercados las ventas fueron bajas debido fundamentalmente a dos razones: la caída de la demanda agregada por el estado de la economía, hoy con menor tamaño, con más desempleo y menos inversiones, y la ilegal competencia del contrabando.

“El ingreso ilegal de productos de países vecinos (Brasil y Argentina) y comercializados en los mercados informales, nos ha restado mucho tráfico de clientes”, sostuvo Weise.

Además de la restricción de horario de circulación, el COED mantiene la prohibición de las ferias itinerantes en espacios públicos, mientras que los mercados y ferias fijas deberán funcionar con el 30% de su capacidad. De igual manera, se mantiene la prohibición de los eventos masivos, como fiestas particulares, boliches, karaokes, conciertos y otros.



