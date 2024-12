Tarija: Pesimismo con la perspectiva económica de Bolivia en 2025

La perspectiva económica en 2025 no es de las mejores para el país, a pesar de la tasa de crecimiento de 3,51% que proyecta el Gobierno central, a través del Ministerio de Economía, según analistas.

Agregó que a esto se suma que el 2025 será un año electoral en el país. "Los factores políticos y sociales no nos permiten avizorar una mejor situación para el próximo año. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, prevé una tasa de crecimiento del 3,51%, es muy difícil de alcanzar", mencionó Figueroa.

La gerente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Patricia Vargas, advirtió que si el Gobierno central no cambia sus políticas y reestructura su modelo, las perspectivas económicas no son alentadoras y no se prevé un crecimiento económico para el país.