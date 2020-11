Tarija sugiere renegociar adenda de venta de gas con Brasil para evitar menos ingresos

Escucha esta nota aquí

Bolivia debe renegociar la octava adenda al contrato de compra- venta de gas natural con Brasil para evitar menos ingresos por renta petrolera para el departamento de Tarija, que pierde $us 3,5 millones por mes aproximadamente. A escala nacional, se perdería entre $us 50 y 60 millones en el presente año.



El economista y analista en hidrocarburos, Jaime Balanza, dijo que la afectación es severa para Tarija si se considera que produce el 54% del total de la producción de gas natural.



Según Balanza, el impacto también es negativo para los ingresos del departamento de Santa Cruz en $us 2,2 millones mensuales, ya que es el segundo productor con el 30%.



“Lo prioritario es renegociar la octava adenda de exportación de gas a Brasil para corregir los errores y desviaciones provocadas por el gobierno saliente, que afectan severamente los intereses nacionales, la finanzas públicas y los ingresos de los departamentos productores, municipios, universidades, fondo indígena y demás beneficiarios de la renta petrolera”, afirmó Balanza en referencia al reto que tiene el actual ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.



Por su parte, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Mario Cavero, consideró que, si bien lo ve difícil, la nueva autoridad deberá evaluar si es posible mejorar y renegociar la adenda firmada con Brasil.



Cavero agregó que los ingresos de este departamento productor de gas natural disminuyeron también por dos variables, como volúmenes menores comercializados y bajos precios internacionales.



Tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural en marzo, se estima que YPFB ha dejado de percibir $us 5,34 millones al mes por el transporte entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún) y cuyo costo lo pagaba Petrobras antes de la firma del nuevo convenio.



La empresa brasileña asumía el costo de la tarifa de transporte en territorio nacional a Gas Trans Boliviano (GTB), subsidiaria de YPFB Corporación, y desde el Mutún también el pago a Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG).



En agosto de este año, el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dijo que YPFB dejará de percibir más de $us 200 millones en tres años por la octava adenda con Petrobras, que puso como condición que Bolivia pague en su territorio y Brasil en su jurisdicción.



Lea también ECONOMÍA Ministro de Hidrocarburos sugiere nueva ley y cambios impositivos para incentivar la inversión La autoridad presentó la agenda de reactivación del sector. Sobre las inversiones que se deben hacer, señaló que en el documento se evidencia que se destinaron más de $us 50 millones para oficinas y solo $us 30 millones en almacenamiento de combustibles, lo que debe cambiar.

​