Tensión política limita los avances en acuerdos para captar dólares

Han pasado cuatro meses y medio desde que el Gobierno y el sector empresarial acordaron de manera conjunta 10 medidas para frenar la escasez de dólares . En este tiempo, algunos sectores consultados indicaron que, si bien esto generó algo de certidumbre, factores políticos limitan el alcance de la iniciativa público-privada. Los consultados apuntan como uno de los escenarios que dificulta la operatividad de estas medidas a la Asamblea Legislativa. Actualmente existe una división dentro de la brigada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), actual partido de Gobierno. Un bando apoya al expresidente Evo Morales mientras que otro al presidente Luis Arce Catacora. Estas fricciones generan inseguridad jurídica. Según el Ministerio de Planificación, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tres nuevos proyectos de ley de financiamiento externo, cuyo monto sumado asciende a $us 290 millones, con lo que ya suman $us 920 millones en proyectos de préstamos que deben ser tratados por esa instancia legislativa. Paquete de 10 medidas Durante los primeros meses de 2024 la escasez de dólares que vive Bolivia se recrudeció y ante esto varios sectores anunciaron el incremento de sus precios debido al incremento de sus costos de producción, en especial el sector farmacéutico.

Lamentó la falta de atención de la Asamblea Legislativa a temas cruciales para la reactivación económica, como la modificación de leyes y la adopción de políticas de Estado. Criticó el enfoque en debates como la eliminación de la renta de ex presidentes, mientras se descuidan temas de mayor impacto para el país.

En especial “la liberación de exportaciones de productos como aceite refinado, torta, aceite crudo y harina integral de soya; la emisión de bonos en dólares por parte del BCB que a la fecha alcanza a los $us 259 millones y su devolución inició esta semana a quienes adquirieron este bono a un plazo de tres meses”. Otro de los puntos que se cumplió, según este ministerio, es “implementación del crédito Agro+BDP destinado a otorgar financiamiento a productores agrícolas para la aplicación de agricultura de precisión que mejore el rendimiento de sus cultivos”.

Incluso se estableció “un mecanismo para facilitar la devolución de Cedeims tras entrega de divisas por parte de los exportadores”.



“Y con la implementación de una banda de 5% a 10% en el cobro de comisiones para transferencias y giros al exterior; las empresas privadas ya pueden importar diésel para consumo”, dijo el ministerio.



Desde esta cartera de Estado agregaron que, a través del Decreto Supremo N°5135, se dio cumplimiento a la promoción de la inversión privada en plantas de biodiésel y etanol; además, se estableció incentivos tributarios y facilidades de financiamiento para la compra de vehículos.



José Luis Farah, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Bolivia (CAO), aclaró que su sector no firmó este acuerdo, pero observa que no hay avances significativos en el cumplimiento de los puntos que fueron firmados en febrero de este año.



Explicó que, si bien algunas medidas, como la modificación de la tasa de interés de créditos bancarios del 5% al 10%, han tenido un impacto positivo, otros puntos clave del acuerdo, como las subastas de diésel, el uso de camiones bitrenes y la implementación de biotecnología, no se han concretado.