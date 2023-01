The Banker elige a Marcelo Montenegro como el "Ministro de Finanzas del Año" 2021 en América

La revista internacional The Banker eligió al boliviano Marcelo Montenegro como “Ministro de Finanzas del Año” de la región de América, por los resultados que obtuvo Bolivia hasta 2021 a pesar de los efectos adversos de la pandemia y factores externos, como la escalada de la inflación y la desaceleración mundial.

El Estado boliviano no solo mantuvo una inflación bajo control (0,7% en 2021), sino que “logró una recuperación económica más rápida de lo esperado con estabilidad de precios y continuidad en la reducción de la pobreza y otras desigualdades sociales”, destacó The Banker, miembro del Grupo Editorial Financial Times.