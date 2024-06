Titular de la Cámara Hotelera de Santa Cruz: “Los conflictos hacen de Bolivia un país inseguro y poco amigable”

Soy un convencido de que Bolivia podría vivir del turismo , siempre y cuando se tomen las acciones y políticas adecuadas que fomenten las inversiones, se mejore la conectividad área, se eliminen las trabas administrativas que entorpecen el ingreso al país, se promocionen nuestros destinos en ferias internacionales e internet (redes sociales incluidas) y mostremos mayor estabilidad social y no tanta convulsión, bloqueos y conflictos en el país.

Los problemas sociales no solo muestran a Bolivia como un país o destino hostil , sino peligroso, inseguro y poco amigable. Estas acciones no solo causan pérdidas económicas importantes en ese momento, sino dejan un antecedente nefasto, que influirá en la disminución directa de visitas extranjeras al país en el futuro cercano. El turismo debe entenderse como una oportunidad de crecimiento para el país, prueba y ejemplo de ello es la final de la Copa Sudamericana, la cual se llevará adelante en nuestra ciudad el año 2025.

El sector hotelero no es indiferente a la preocupación de otros sectores económicos del país. La falta de dólares y el alza de precios del 100% de los productos que se demandan, golpea fuertemente y de forma directa a nuestra estructura de costos , lo cual reduce nuestros márgenes operacionales y ponen en riesgo la estabilidad de los establecimientos de hospedaje en un mediano plazo, de mantenerse o empeorar la crisis económica en el país.

Es un tema que preocupa de sobremanera, pues nos afecta de forma directa. Se está trabajado para que las autoridades tomen en cuenta que este tipo de servicios no genera puestos de trabajo, no respeta el control del flujo migratorio y no garantiza la seguridad privada. Esa actividad debe ser regulada, pues la misma incentiva a la informalidad.