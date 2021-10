Trabajadores de Aasana agotarán la vía del diálogo antes de llegar a un paro

Escucha esta nota aquí

A una semana de que los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), se declararán en emergencia al no cumplirse los acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de Aasana, los trabajadores decidieron agotar todas las vías del diálogo antes de tomar cualquier acción como un paro.

"Estamos agotando la vía administrativa, vamos a llegar al directorio, al ministro, al ministerio de trabajo para que logren el tribunal de conciliación y luego activamos la vía sindical", dijo Einar Roca, secretario de relaciones de la Federación de Trabajadores de Aasana.

El dirigente lamentó la respuesta de la MAE que no da solución a ninguno de los 10 puntos del pliego. "No nos han convocado para analizar ni para conciliar simplemente nos ha rechazado por encima de los acuerdos y convenios que hemos firmado con ella y con el ministro. Entonces estamos viendo que no tienen seriedad se han firmado convenios que no van a poder cumplir, estamos dándonos un tiempo para juntar fuerzas, lograr unidad y estamos agotando la vía del diálogo, la vía administrativa", expresó Roca.

Dijo también que luego vendrán las medidas sindicales, y que si determinan un paro va a ser a causa de las autoridades que no están atendiendo sus demandas.

Sobre las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, Édgar Motaño, que dijo la anterior semana que no hay ningún motivo para que los trabajadores de Aasana se declaren en emergencia, Roca señaló que hay muchos motivos como los 10 puntos del pliego y que además han aprobado una reestructuración sin consenso vulnerando los derechos de los trabajadores.

"El ministro habló cosas fuera de lugar. Vivimos de nuestro trabajo somos institucionalistas no tenemos que ver nada con las pulsetas políticas, nos mezcló con el paro cívico", apuntó.

La anterior semana, el Ministro de Obras Públicas lamentó la actitud de Einar Roca y Néstor Villarroel, ambos de la Federación de Trabajadores de Aasana.

"Los dos señores mencionados estuvieron aquí junto conmigo en mesas de diálogo y no quisieron firmar ningún compromiso para solucionar temáticas de Aasana, simplemente venían a patear el tablero y se retiraban para no firmar el documento de compromiso y son los dos que han desbancado con un golpe de estado sindical al hermano Alcón", expresó el ministro.

Roca dijo que "el que siempre ha tratado de darnos un golpe sindical para dividirnos al movimiento sindical de Aasana ha sido el ministro".