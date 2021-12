Trabajadores de Aasana denunciarán al Gobierno ante la OIT y “afirman que un 99% de los operadores no pasará a Naabol”

Escucha esta nota aquí

Darán pelea. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación (Aasana) informó este miércoles que no se quedará con los brazos cruzados luego de que el Gobierno decidiera disolver la entidad que por 54 años operó los aeropuertos del país. Es más, aseguran que la medida es ilegal y que realizarán una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).



“Han destruido a Aasana y han creado una entidad igual. No es posible esto, han hecho algo político para no responder ante nuestras demandas”, dijo Einar Roca, secretario ejecutivo del Sindicato de Aasana.

La mañana de este miércoles el Gobierno dispuso disolver mediante un decreto supremo los servicios de Aasana y crear una nueva entidad, que asumirá el rol de la extinta institución. La medida fue adoptada luego de que fracasara el diálogo con el sindicato que reclamaba el pago de 9,5 millones de bolivianos por horas extra.

En este contexto, Roca reafirmó que la medida es ilegal “y que todos los trabajadores están unidos”, además, anunció que realizarán las denuncias en el plano internacional.

“Han cambiado el régimen laboral de los trabajadores de Aasana que estamos en la Ley General del Trabajo y los está pasando al régimen del funcionario público. Es una jugada política, vamos a tomar las medidas legales y sindicales; vamos denunciar a la OIT a la ITF”, dijo Roca.

El dirigente sostuvo que nadie de Aasana va a pasar a la nueva entidad que no tiene el personal.

“Han pedido a la Fuerza Aérea que los apoye con controladores y ellos no los tienen. Entonces, si los trabajadores no pasan a la nueva entidad van a tener que anular su proyecto”, dijo.

No obstante, Roca no descartó que una mínima parte de los trabajadores pase a la nueva entidad porque están incrementos los salarios. Sin embargo, afirmó que todo el personal sindicalizado no pasará a la nueva institución.

“Un 99% de los trabajadores sindicalizados no pasará. Estamos unidos, y vamos a tomar todas las medidas hasta que se anule esto y se destituye al ministro Montaño”, dijo.

La mañana de este miércoles, el ministro de Obras Públicas y Servicios, Édgar Montaño, admitió que los trabajadores de Aasana que pasen a la Naabol entrarán en el Régimen de Funcionario Público, pero con mejores condiciones salariales.

“En esta nueva empresa están pasando a la Ley del Funcionario Público, hay que admitirlo, pero también se está incrementando su salario, en un 30 por ciento, porque tenemos la capacidad para hacerlo”, dijo el ministro.

Incluso aseguró que durante la jornada, más de 200 trabajadores pasaron a Naabol y que en lo que va de la jornada se despacharon 19 vuelos, transportando a 1.822 pasajeros, por lo que garantizó plena “normalidad” en las operaciones aéreas.