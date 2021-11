Trabajadores de Aasana realizan protestas en aeropuertos del país

Escucha esta nota aquí

Einar Roca, secretario ejecutivo de Fenta Aasana, anunció que los trabajadores de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), en las terminales de La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Villamontes y Yacuiba empezaron con sus protestas escalonadasdesde las primeras horas de este jueves.

Los mitines se realizan en el interior de los aeropuertos y duran no más de una hora. Mientras que las protestas se realizan con personal que no está de turno o realiza labores administrativas, por lo que "el servicio aeronáutico no se ve afectado", según Roca.

El dirigente sostuvo que este viernes en el aeropuerto de Viru Viru, desde las 8:00, la regional realizará una protesta, en reclamo de mejores condiciones laborales y el pago de las horas extras que el Gobierno les adeuda.

Roca remarcó que de no ser escuchados realizarán la toma simbólica, para luego pasar a una huelga de brazos caídos en sus puestos de trabajo, luego a una huelga de hambre, y finalmente a un paro nacional indefinido desde el 1 de diciembre.

Desde el Ministerio de Obras Publicas informaron que están trabajando para lograr un acercamiento con los trabajadores de Aasana.