Trabajadores de Cotas piden diálogo y el Comité de Socios dice que protesta busca desestabilizar a la entidad

Los trabajadores de Cotas lamentan la falta de diálogo con la gerencia de la Cooperativa en momentos en que reclaman sus salarios y rechazan una posible demanda en su contra por la protesta que iniciaron hace tres días. En tanto que la dirigencia de los socios acusa al sindicato de trabajadores al pretender entregar la cooperativa al masismo”, según lo aseguró Gloria Calvimontes, presidenta del Comité de Socios de Cotas.

Peter Coca, secretario general del Sindicato de Cotas, calificó de desubicada la posición de la dirigente.​​"¿Dónde está ella?. ¿Qué hace por defender a la cooperativa y a todos los socios. Jamás vamos a entregar Cotas al masismo o al Gobierno. El sistema cooperativista funciona, lo que no lo hacen son los malos administradores", dijo.

El dirigente refutó a Calvimontes que afirma que el sindicato no se preocupa por el robo millonario de recursos ocurrido hace tiempo en la cooperativa y aseguró que los trabajadores son los únicos que se preocupan por la falta de resultados del proceso.

Coca además lamentó cómo se maneja la administración de Cotas, ya que no existe un acercamiento para tratar de solucionar el problema desde hace tres semanas. "Más bien nos quieren judicializar", dijo.

En tanto que Calvimontes indicó que los trabajadores, quienes desde hace un par de días vienen protestando por sus salarios impagos, debieron reclamar al primer mes que no les pagaron y no ahora después de que Evo Morales amenazó con estatizar a las cooperativas en una cumbre del MAS al finalizar el 2021.

“Eso no va a suceder porque Cotas no es del centralismo, Cotas es de los cruceños. Es una herencia que nos dejaron nuestros padres y que vamos a defender”, afirmó la dirigente.

Calvimontes considera que el pedido es justo, pero la forma de solucionarlo es negociar con los directivos y no perjudicar al pueblo que necesita y paga los servicios que presta Cotas.

El comité, según la dirigente, se encuentra en alerta y no permitirá más abusos del sindicato de Cotas. “Nosotros defendemos a los socios y estamos velando por el servicio que presta Cotas al asociando y al usuario. El sindicato de Cotas está por movimientos políticos, dónde estaban ellos cuando robaron en Cotas, por qué no salieron a gritar como ahora, eso hay que preguntarles”, dijo.

Calvimontes señaló que el comité se sumó al juicio en contra de los responsables del robo en Cotas y el sindicato nunca ha asistido a las audiencias.

Situación crítica

Fernando Egüez, trabajador de Cotas, indicó que la situación por la están atravesado es crítica porque no tienen dinero ni para cubrir emergencias.



Un caso crítico que reveló Egüez, es el de la muerte de la esposa de un trabajador por falta de recursos para cubrir su tratamiento médico de Covid-19.



Algunos trabajadores indican que están también preocupados por que no tienen dinero para la inscripción de sus hijos. Otros señalan que ya se gastaron sus ahorros y no pueden ni acudir a préstamos bancarios, porque no son sujetos de crédito debido a la falta de pago de sus sueldos.