Trabajadores de Fassil piden conocer la fecha en la que se definirá su futuro laboral

“No sabemos si ya somos desempleados. Nadie ha pensado en las 4.500 familias que representan a más de 14.000 personas que no saben qué va a pasar. La ASFI nos intervino y nos dijo que esperemos pacientemente su llamada. No nos han informado nada, no tenemos una carta de desvinculación ”, indica Daniela Ávila, quien ocupaba una de las jefaturas de las 185 agencias que tiene Fassil.

“Estamos llegando a un acuerdo entre trabajadores. Como no sabemos qué va a pasar, estamos presentándonos en nuestras agencias temprano, estamos presentando listas de asistencia y estamos sacándonos fotos (en cada lugar), porque es la única forma en que el día de mañana no nos digan que no nos presentamos a trabajar y nos quieran botar, o no quieran pagarnos los beneficios tal cual son”, sostuvo Ávila.