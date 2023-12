Trabajadores de YPFB ven que mal estado de tanques en la Refinería Palmasola explica la pérdida de 91.000 litros de combustible

Efraín Ortega, secretario ejecutivo del sindicato de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Logística Santa Cruz, indicó que las acusaciones de Félix Cruz, gerente de YPFB Logística, no son correctas y que no es posible que “de forma repentina desaparezcan 91.000 litros de gasolina. Eso no es posible”, remarcó Ortega.