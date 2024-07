Transporte critica que aún no se han resuelto la falta de dólares y de combustible

“Cuando se llegó a un acuerdo, dejamos en claro que ambos temas eran muy importantes para nosotros y que se los debía tratar de forma urgente , pero hasta el momento no tuvimos una reunión con las autoridades de Yacimientos (YPFB)”, sostuvo Yujra.

De acuerdo con Yujra, hasta el momento no fueron citados para conocer los planes de la estatal petrolera que permita garantizar la venta de combustible.

“No avanzamos nada. Si bien es cierto que no hay largas filas en busca de combustible, también es cierto que la venta no es regular, que uno todavía debe ir de surtidor en surtidor para poder encontrar diésel”, se quejó el dirigente del transporte.