Transporte de carga internacional alerta sobre la falta de diésel en la frontera

Luis Áñez Leigue, presidente de la Cámara del Transporte del Oriente, precisó que el combustible llega a los surtidores, pero se termina rápido, pues los cupos de asignación son menores, lo que hace que las filas no disminuyan”, indicó Áñez.

“Nos limitan a cargar entre Bs 2.000 y Bs 1.500, son valores que no cubren nuestras expectativas. Esta situación no hace otra cosa que estigmatizar al sector. Nosotros cargamos diésel para trabajar y no para el contrabando”, sostuvo Áñez.