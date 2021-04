Transporte público sindicalizado aclara que aún no fue convocado por el Gobierno para negociar el tema SOAT

Escucha esta nota aquí

La Confederación de Choferes de Bolivia informó que aún no fueron convocados por el Gobierno para mantener una reunión y negociar el tema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y que el plazo para llegar a un acuerdo finaliza mañana.

El ejecutivo de la confederación de choferes sindicalizados, Ismael Fernández, sostuvo que todavía están esperando alguna señal de diálogo con el Ministerio de Economía y mientras eso no llegue, el sector no va a comprar el SOAT 2021.

Fernández remarcó que el descuento del 38% no es suficiente, debido a que en 2020 el sector estuvo parado unos ocho meses, por lo que considera que volver a comprar otro seguro y no usar el anterior no corresponde.

“Mañana vence el plazo que dimos al Gobierno, una vez que pase ese tiempo veremos qué pasos vamos a seguir. No es un capricho, sino una realidad del sector que ha sufrido una importante reducción en sus ingresos”, remarcó el ejecutivo.

Sobre el tema, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, detalló que la cuarentena rígida se inició en marzo de 2020 y se prolongó por cuatro meses y que luego el transporte público empezó a operar de forma gradual.

Cabe recordar que desde el Gobierno indicaron que el SOAT 2020 todavía estará vigente durante este mes (abril), por lo que ya se inició la comercialización de la viñeta.

Sobre el alcance del seguro, Gonzalo Araoz, presidente del directorio de Univida SA, explicó que el pago de indemnización por siniestros de vehículos con el SOAT fue de Bs 98,1 millones entre enero de 2020 y marzo de 2021.

Araoz detalló que, a diciembre de 2020, se produjeron 13.521 accidentes de tránsito en el país, que tuvieron el saldo de 17.714 personas accidentadas con diferentes grados de lesiones, así como fallecidos.

Durante los últimos 15 meses se registraron 4.063 accidentes de tránsito de minibuses a escala nacional, 1.180 accidentes de ómnibuses y flotas, 1.098 siniestros de microbuses y 364 incidentes de colectivos.

De acuerdo con los datos de Univida, en 2020, a pesar de la cuarentena establecida en el territorio nacional, el SOAT otorgó cobertura a 17.714 personas que sufrieron un accidente vehicular.

Araoz, hizo notar que los choferes deben tener presente que, desde enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, aún contarán con la cobertura del SOAT con cargo a un único pago realizado en la gestión 2020.

También aclaró que el sector ha ganado cuatro meses de cobertura, pero si el 1 de mayo se produce algún accidente de un vehículo público o privado, tendrán la cobertura solamente si renuevan el seguro por la gestión 2021”.

Cabe recordar que el SOAT otorga cobertura de gastos médicos por accidentes de hasta Bs 24.000 por persona afectada, y la indemnización por muerte o incapacidad total permanente de Bs 22.000, a quienes sufran un accidente provocado por un vehículo automotor.