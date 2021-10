Transportistas en vilo por vencimiento de plazo para la programación y despachos de mercancías desde Arica

Escucha esta nota aquí

La falta de entendimiento entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) de Chile y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) preocupa a los transportistas. Más aún cuando este martes (5 de octubre) se vence el plazo excepcional para la programación y despachos de mercancías en tránsito a Bolivia dispuesto por la firma estatal.

Alfredo Borja, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, explicó que de acuerdo con los cálculos que se han realizado, la afectación diaria al comercio exterior boliviano asciende a $us 70.000, en sobreestadía de los contenedores. Esa cifra no contempla viáticos de los conductores, garaje, entre otras cosas, que se estiman en $us 100 al día.

Borja indicó que solo 280 contenedores se han despachado durante el plazo de ampliación (entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre) para la programación y despachos de mercancías. Esa cantidad es inferior a los entre 350 a 400 contenedores por día en los tres turnos que atienden en el puerto.

“Esos 280 importadores son los que han decidido hacer el pago doble, previendo que en algún momento van a recuperar un pago, ya sea desde la ASP-B o EPA. Mañana seguramente vence otra factura. El Gobierno es el que tiene que darle alguna solución”, dijo Borja.

Desde la ASP-B, reiteraron su voluntad de llegar a un nuevo acuerdo tarifario con EPA, sin imposiciones ni presiones en beneficio del comercio exterior boliviano, para la normalización plena de las operaciones portuarias de Arica.

La ASP-B y EPA están enfrentadas debido a que no han podido llegar a un acuerdo sobre las tarifas que la firma chilena cobra por los servicios que presta a los importadores y exportadores bolivianos en Arica. El anterior acuerdo venció el 5 de agosto de este año y desde entonces, tanto la ASP-B (imposición de tarifas) como EPA (mejores condiciones y tarifas) han afirmado que sus posturas respecto al tema son las correctas.

