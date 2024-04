Tras detención de Echazú, evistas dicen que Arce busca ocultar su responsabilidad “por el fracaso de la extracción directa de litio”

“En primer lugar, no solo denunciamos ante el país, sino a nivel internacional, que no se está respetando la ley , ni las formas, ni el protocolo”, dijo. Agregó que en segundo lugar, esta detención busca ocultar “el fracaso del Gobierno de Luis Arce en el tema litio”.

“Esa planta no funciona. Y entonces, como no tienen otra forma de justificar su fracaso, el haber dicho que las piscinas no valen, que no sirven, que las van a desechar. Pero hace cuatro años no hacen ningún mantenimiento a las piscinas y no hacen nada”, dijo.